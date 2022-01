Le Real Madrid remporte la Super Coupe d'Espagne, Benzema égale un record de Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sur le toit du classement de Liga, le Real Madrid espère vivre une année 2022 prolifique avec un nouveau titre de champion d'Espagne, une 14e Ligue des Champions et la signature d'étoiles l'été prochain. En attendant de rentrer dans cette nouvelle ère de succès, Florentino Perez peut se satisfaire de remporter un premier titre en Espagne avec la Super Coupe.

Quelques jours après avoir battu le FC Barcelone (3-2) en demi-finale, les Merengue de Carlo Ancelotti ont fini le travail face aux Basques de Bilbao. Un match loin d'être simple à négocier pour Karim Benzema et ses coéquipiers.

Le bijou de Modric

Bousculés en début de match et proches de concéder un penalty pour une main de David Alaba, les Madrilènes ont finalement fait la décision sur un bijou du vétéran Luka Modric (36 ans) à la 39e minute de jeu. En deuxième période, « KB9 » a profité d'une main de Yeray dans la surface pour y aller à son tour d'un but sur penalty (52e) et tuer le suspense. Un but face à sa victime favorite en Espagne.

Le record de Benzema

Son but permet d'ailleurs à Karim Benzema d'égaler un record de Lionel Messi en devenant le deuxième joueur à marquer sur quatre matchs consécutifs de Super Coupe d'Espagne après Lionel Messi en 2012 (8 buts en 5 matches). Le Lyonnais est également le premier jouer à marquer dans deux matchs consécutifs d'une même édition depuis la mise en place de cette nouvelle formule à quatre équipes.

18 - @realmadriden's Karim @Benzema has scored 18 goals against Athletic Club, his favourite opponent in all competitions ever. Hunter. pic.twitter.com/BKNUR0tp3e — OptaJose (@OptaJose) January 16, 2022

La parade de Courtois

En toute fin de partie, l'Athletic a eu une occasion de revenir en obtenant un penalty et l'exclusion d'Eder Militao (87e) mais Thibaut Courtois a également participé à la fête en sortant le penalty de Raul Garcia.