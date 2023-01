Le Real Madrid se prépare à un derby explosif, le FC Barcelone sous le choc pour Daniel Alves

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Marca : Super Derby Ce samedi, Marca partage sa Une entre le Spanish Boom de la Premier League, où l'Arsenal de Mikel Arteta impose sa loi, et l'incarcération de Daniel Alves. Mais tout en haut, il est également question de l'explosif derby de Madrid qui aura lieu la semaine prochaine entre le Real et l'Atlético en quarts de finale de la Coupe du Roi. Explosif car, au vu de la forme des deux équipes, il s'agit peut-être de la seule compétition qu'ils pourront remporter cette saison... Marca. January 21.#frontpage #primapagina #rassegnastampa #portada #backpage #football #sports #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/fgcCeV9LfA — Tijani Goullet AD (@TijaniGoulletAD) January 20, 2023

AS : pas de prolongation pour Asensio et Ceballos

AS parle également du choc de l'incarcération de Daniel Alves pour violences conjugales. Au niveau sportif, il est aussi question de l'avenir de Marcos Asension et Dani Ceballos, en fin de contrat en juin avec le Real Madrid. Les deux joueurs ne se seraient pas vus proposer des prolongations par la Maison Blanche et pourraient donc partir librement...

Sport : en prison !

Accusé de viol, Daniel Alves a donc passé une première nuit en prison. Et ça ne sera sans doute pas la dernière, surtout s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. L'ancien latéral droit du Barça risque jusqu'à douze ans derrière les barreaux !

El Mundo Deportivo : la Team Xavi

Le quotidien sportif catalan constate qu'un peu plus d'un an après son arrivée, Xavi a su bâtir un effectif à son image, qui lui est totalement dévoué. Et il en a récolté les premiers fruits avec la victoire en Supercoupe d'Espagne. L'idée qu'à l'instar de la Pep Team ou de la Dream Team, une nouvelle génération victorieuse ait vu le jour chez les Blaugranas fait rêver les supporters...

EL TEAM XAVI



PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO pic.twitter.com/0WGm649agD — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) January 21, 2023

La revue de presse espagnole de ce samedi 21 janvier 2023 voit le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi mis en avant en raison du derby entre le Real et l'Atlético qu'il proposera la semaine prochaine. Le FC Barcelone, lui, hallucine devant l'incarcération de Daniel Alves.

