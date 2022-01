Le Real Madrid tenu en échec par Elche à la pause en Coupe du Roi

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Pas grand-chose à dire de la première période du Real Madrid sur la pelouse d'Elche ce soir. Carlo Ancelotti aligne un onze remanié ce soir, où Eduardo Camavinga ou Marcelo, par exemple, évoluent aux côtés de Vinicius Jr et Toni Kroos. Les locaux ont légèrement dominé les débats et se sont procurés une belle occasion au cœur de la première période, l'attaquant d'Elche expédiant sa volée à un mètre du but sur la barre !

⏰ Las ha tenido el @elchecf, también el @realmadrid, pero el marcador no se ha movido en el Martínez Valero en la primera parte https://t.co/2gbGrBADXi #ElcheRealMadrid #LaCopaMola pic.twitter.com/q4uwPvQPSl — MARCA (@marca) January 20, 2022