Liga : Cadix - Real Madrid, les compos (défense à 5 pour les Merengue)

Privé de nombreux joueurs pour cause de blessures, de suspensions ou tout simplement de fatigue, Zinédine Zidane aligne un onze inédit ce soir pour défier Cadix sur sa pelouse de Carranza. L'entraîneur du Real Madrid a opté pour une défense à cinq et un milieu de terrain où figure le jeune Blanco. Avec trois points de retard sur le leader, l'Atlético, les Merengue ne peuvent plus se permettre de faux pas.

Cadix : Ledesma - Iza, Fali, Mauro, Espino - José Mari, Jonsson - Salvi, Sobrino, Jairo - Negredo.

Real : Courtois - Militao, Varane, Nacho - Odriozola, Blanco, Casemiro, Marcelo - Rodrygo, Benzema, Vinicius