Liga : Real Madrid - Osasuna Pampelune, les compos (Hazard titulaire avec Benzema et Vinicius)

En fin d'après-midi, l'Atlético Madrid s'est imposé sur la plus courte des marges à Elche (1-0), les locaux ayant manqué un pénalty à la dernière seconde. Les Colchoneros viennent ainsi de prendre cinq points d'avance sur le Real Madrid et le FC Barcelone, les contraignant à la victoire ce week-end. Les Merengue jouent ce soir à domicile contre l'Osasuna Pampelune.

A quatre jours du déplacement à Chelsea en demi-finales retour de Champions League, Zinédine Zidane fait quelque peu tourner, notamment en défense et au milieu, mais aligne sa meilleure attaque possible avec Eden Hazard et Vinicius pour encadrer Karim Benzema.

Real : Courtois - Odriozola, Militao, Varane, Marcelo - Casemiro, Blanco, Asensio - Hazard, Benzema, Vinicius.

Osasuna : Sergio Herrera - Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez - Torró, Moncayola, Javi Martínez - Roberto Torres, Rubén García, Chimy Ávila.