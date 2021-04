Liverpool - Real Madrid (0-0) : encore une prouesse de Zidane, en route pour la 14e Champions League

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il y avait de quoi trembler pour les supporters du Real Madrid quand le tirage au sort leur a offert Liverpool et sa fantastique triplette Salah-Firmino-Mané. Car Sergio Ramos traverse une saison terrible avec de nombreux pépins physiques et Raphaël Varane l'a rejoint à l'infirmerie. Ce choc des grands d'Europe allait donc opposer une défense espagnole remodelée à une attaque de feu. C'était inquiétant, effectivement. Mais, déjà, le trident du LFC est dans le dur cette saison. Et ensuite, les Merengue tiennent en Zinédine Zidane un maestro tactique.

Valverde, un sacré coup tactique

Ce soir, par exemple, pour défendre le succès 3-1 de l'aller, l'entraîneur français a décidé d'aligner Federico Valverde dans le couloir droit de sa défense afin de bloquer au mieux les montées de l'excellent latéral gauche de Liverpool Andrew Robertson. Un plan qui a marché à la perfection. Sans compter que la charnière Militao-Nacho a certes plié à plusieurs reprises mais n'a jamais craqué.

Comme toujours depuis que Zidane en est l'entraîneur, le Real Madrid a su se montrer solide en défense, sérieux dans le replacement. Historiquement, le club de la capitale espagnole penche vers l'avant. Mais avec ZZ, il a trouvé un équilibre inédit. Qui avait permis de remporter trois Champions League consécutive entre 2016 et 2018. Cette année, voilà les champions ibériques en demies, où ils affronteront Chelsea. Tous les espoirs sont permis concernant une 14e victoire dans l'épreuve reine du continent !