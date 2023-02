Liverpool - Real Madrid : Ancelotti et Benzema expliquent la remontada des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Mené 2-0 après seulement 14 minutes, le Real Madrid a une nouvelle fois tout renversé et s'est imposé ce mardi sur la pelouse de Liverpool (5-2) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, a évidemment mis en avant la capacité de réaction de son équipe. "Nous avons beaucoup souffert au début. Nous ne nous attendions pas à commencer comme ça. Heureusement, comme c'est toujours le cas, ils ont gardé la tête froide. Devant, nous avons été très efficaces et nous avons créé des problèmes lorsque nous sommes sortis de la pression de Liverpool. Nous nous sommes améliorés sur le plan défensif. En seconde période, l'équipe a fait la différence. Nous avons mieux géré le début et Vinicius Junior, Rodrygo et Karim Benzema ont été très précis."

"Je veux dédier ce match à Amancio Amaro"

Après cette remontada, Karim Benzema, auteur des deux derniers buts des Merengue, s'est également exprimé, dédiant cette victoire à Amancio Amaro, décédé ce mardi à l'âge de 83 ans. "C'est une soirée importante pour nous. Je veux dédier ce match à notre président d'honneur Amancio Amaro. La victoire est pour lui. On a fait preuve de personnalité. C'était un beau match pour tout le monde. On a mal débuté, Liverpool avec ses supporters met beaucoup de pression. Mais ensuite, on a vu le Real Madrid. Le football à ce niveau est difficile. Ils ont mieux commencé que nous mais c'était un grand match et nous étions prêts. Quand vous savez que c'est un match important et que vous êtes mené 2-0, vous en voulez plus. Un but peut changer n'importe quel match et c'est ce qui est arrivé à Vinicius aujourd'hui (mardi). Je tiens à remercier nos supporters, ils ont été notre 12e homme toute la soirée. Nous aurons encore besoin d'eux au match retour et nous devrons réaliser un grand match au Bernabeu."

Fabien Chorlet

Rédacteur