Manchester City - Real Madrid : les Citizens humilient les Merengue et rejoignent l'Inter en finale

Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Tout restait ouvert dans cette demi-finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City après le match nul (1-1) du match aller. Mais il n'y a pas eu match au retour. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les Citizens ont dominé les Merengue (4-0) grâce à un doublé de Bernardo Silva (23e, 37e) et des buts d'Eder Militao contre son camp (76e c.s.c) et Julian Alvarez (90+1e). En finale, les hommes de Pep Guardiola affronteront l'Inter Milan, tombeur ce mardi de l'AC Milan.