Manchester United : le sacre du Real Madrid a constitué une double humiliation pour Cristiano Ronaldo

Il ne manquait plus que ça. Cristiano Ronaldo a déjà vécu une saison catastrophique avec Manchester United. Mais voir le Real Madrid remporter la Champions League hier soir aux dépens du Liverpool (1-0) a dû constituer la cerise sur le gâteau empoisonné pour lui. Déjà, parce que c'est la preuve qu'il n'était pas aussi indispensable aux triomphes continentaux des Merengue, lui qui avait participé à ceux de 2014, 2016, 2017 et 2018, et qui pensait exporter son savoir-faire à la Juventus Turin en 2018. En réalité, le savoir-faire est du côté de Madrid...

Et puis, en plus, la théorie selon laquelle c'est Karim Benzema qui le rendait meilleur et non l'inverse s'est vérifiée cette saison. Le Français a porté les Merengue sur ses épaules jusqu'en finale, faisant briller les autres et inscrivant des buts décisifs à tous les tours. Le Portugais, lui, n'a pas su sortir MU de l'ornière. Enfin, alors qu'il était très fier de n'être plus qu'à une encablure du record de victoires en C1 détenu par Paco Gento, CR7 a vu huit Merengue le rejoindre à la 2e place : Benzema, Bale, Modric, Casemiro, Isco, Marcelo, Nacho et Carvajal. Et hormis Marcelo qui quitte le club, tous ont de meilleurs chances que lui de rejoindre Gento dans la légende dès la saison prochaine...

Raphaël Nouet

Rédacteur