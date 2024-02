Memphis Depay trop proche du Real Madrid ?

Memphis Depay fait partie des hommes en forme de l'Atlético Madrid, dans une bonne passe ces dernières semaines. Mais l'ancien joueur de l'OL est dans le viseur des supporters colchoneros depuis que certains échos ont fuité sur son anniversaire.

L'attaquant a fêté ses 30 ans mardi, et il a invité plusieurs joueurs du Real Madrid. Jude Bellingham, David Alaba, Antonio Rüdiger et Eduardo Camavinga étaient présents, comme en attestent des photos et vidéos de la soirée. Ce qui n’a pas plu aux supporters de l’Atlético, comme l’indique le quotidien Sport.

Memphis Depay offered Afrobeat artiste, Davido, a Rolex watch for showing up and performing at his birthday party.🤝



Vinicius Jr, Jude Bellingham, David Alaba, Antonio Rüdiger, Camavinga and other footballers were also present.💫 pic.twitter.com/t06CIIICqn