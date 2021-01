Le parquet de Versailles a annoncé que l'attaquant français du Real Madrid Karim Benzema est renvoyé en correctionnelle dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena en 2015 pour « tentative de chantage ». L'international français est soupçonné d'avoir incité le milieu de terrain de l'Olympiakos et ex-coéquipier en équipe de France à payer des maîtres-chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime le mettant en scène. Quatre autres hommes sont également renvoyés dans ce dossier pour tentative de chantage et l'un d'entre eux pour abus de confiance également.

Et selon RMC, repris ce matin par les médias espagnols, Benzema risque une peine de 5 ans de prison et une amende de 750 000 €. Mais selon un expert du Droit pénal français, l'ancien joueur de l'OL devrait éviter la prison car son casier judiciaire est vierge. Benzema, s'il était déclaré coupable, ne devrait en revanche pas échapper à une lourde amende. Et le Lyonnais pourrait se voir interdire certaines fonctions dans le foot, en France, après sa carrière de joueur.