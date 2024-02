Les stars du Real Madrid s’affichent à l’anniversaire d’un joueur de l’Atlético !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Aujourd’hui joueur de l’Atlético après son passage raté au FC Barcelone, l’ancien lyonnais Memphis Depay a fêté ses 30 ans cette semaine à Madrid. Marqué par les soirées à thèmes organisées par Neymar lors du passage de ce dernier au PSG, le Néerlandais a mis les petits plats dans les grands en privatisant le Real Casino de Madrid à l’occasion d’une luxueuse soirée.

Pas de rivalité Real – Atlético pour Memphis

Si, comme on pouvait s’en douter, de nombreux Colchoneros (Koke, De Paul, Riquelme, Lino, Barrios, etc.) ont répondu à l’appel de Memphis pour cette soirée, de nombreuses stars du Real Madrid – club ennemi de l’Atlético – était aussi présentes pour l’occasion.

Dans les images publiées sur les réseaux sociaux, on y voit notamment Vinicius Jr, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, David Alaba et même Jude Bellingham, actuellement blessé au sein de la Maison blanche mais bel et bien présent sur le dancefloor… De quoi faire tousser quelques supporters.

