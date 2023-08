Porté par Bellingham, le Real Madrid prend la tête de la Liga

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Après une préparation chaotique, le Real Madrid s'avançait dans la saison avec pas mal de doutes. Surtout que Thibaut Courtois et Eder Militao se sont gravement blessés et manqueront plusieurs mois de compétition. Mais comme toujours, l'odeur de la compétition a transformé l'agneau merengue en bête féroce. Une semaine après s'être imposé dans la cathédrale de San Mamès (2-0), le Real Madrid est allé gagner ce soir à Alméria (3-1). Et a du même coup pris la tête de la Liga.

Déjà trois buts pour Bellingham !

Ce succès doit beaucoup à Jude Bellingham. Déjà buteur la semaine passée face à l'Athletic Bilbao, le milieu anglais, recruté pour plus de 100 M€ cet été, a inscrit un doublé en Andalousie. Vinicius Jr a lui aussi trouvé le chemin des filets. Deux victoires et cinq buts en deux journées : le Real Madrid et son secteur offensif se portent très bien. Preuve, peut-être, que l'arrivée d'un nouvel attaquant peut attendre l'été prochain !

