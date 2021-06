PSG : le pire ennemi de Zlatan et un crack du Real Madrid provoquent Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le choc entre ma Belgique et le Portugal vaudra le détour dimanche (21h). Surtout pour assister à la réaction de Cristiano Ronaldo aux piques dont il fait l’objet depuis vendredi. Présent en conférence de presse, Romelu Lukaku a dégainé le premier.

« Il a remporté le titre de meilleur buteur (de Serie A), mais nous avons remporté le championnat, a déclaré l’attaquant de l’Inter Milan en conférence de presse. C'était particulièrement important de remporter ce titre et c'était mon objectif. J'envie le dribble et le tir de Cristiano. Au contraire, je pense qu'il envie un peu ma force, ma précision et notre jeu d'équipe. »

Courtois sait comment freiner Ronaldo

Dans la foulée, Thibaut Courtois a déjà esquissé un plan pour contrer l’ancien crack du Real Madrid. « Je me prépare en voyant différentes images de ses matches. Voir où il aime frapper, où il se place sur les centres qui arrivent, etc... Mais c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot donc il pourrait aussi nous surprendre, a affirmé le gardien de la Casa Blanca. Ce qu'on va dire aux défenseurs pour contrer Cristiano Ronaldo ? Je ne vais pas le dire. Mais globalement, je pense qu'il faut essayer d'empêcher les ballons d'arriver chez lui. » Ce serait en effet un bon début.