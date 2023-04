PSG : Mourinho plus proche du Real Madrid que de Paris ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Ce n’est plus un secret désormais, la Seleção veut Carlo Ancelotti, et l’actuel entraîneur du Real Madrid pourrait se laisser séduire. Une short-list semble déjà se dessiner avec des noms tels que celui de Julian Nagelsmann, récemment évincé du Bayern Munich, ou encore des personnalités plus connues de la Maison Blanche à l’image de Zidane, Xabi Alonso, ainsi que Alvaro Arbeloa. Mais dernièrement, c’est le nom de José Mourinho qui est évoqué du côté de la radio espagnole Cadena SER.

Paris en concurrence

Alors que Christophe Galtier est lui en difficulté au PSG selon les informations de RMC Sport, le club parisien pourrait lui aussi se mettre en quête de nouveaux visages. La chimère José Mourinho est toujours d’actualité, certains supporters le voyant comme le seul capable de cadrer ce club, avec sa personnalité intransigeante. Pour autant, le tacticien portugais reste sous contrat avec l’AS Roma, ce qui nécessitera un accord entre clubs en cas de mouvement du Special One cet été.