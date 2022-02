PSG – Real Madrid : ça sent bon pour Karim Benzema !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Karim Benzema était en conférence de presse en début de soirée à la veille du match aller des 8es de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid. Absent depuis trois semaines, le capitaine merengue a expliqué qu'il se sentait à 100% dans sa tête mais que sa présence demain au Parc dépendrait de ses sensations ce soir à l'entraînement.

Or, les médias espagnols annoncent que KB a participé à l'intégralité de la séance. Et selon Marca, aucun doute : l'attaquant international sera titulaire pour le choc !

🚨| Benzema completed the entire training session with the rest of the team. @SQuirante #rmalive