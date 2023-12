PSG, Real Madrid - Mercato : à la lutte pour un crack brésilien de 14 ans !

Gui Ruck, 14 ans, intéresse déjà les plus grands. Malgré son jeune âge, le PSG, le City Football Group et le Real Madrid se penchent sur son profil. Les Merengue sont déjà bien avancés sur le sujet, selon Fabrizio Romano.

Actuellement au Real Valladolid avec les équipes jeunes, l’adolescent possède un compte Instagram à plus de 38 000 abonnés, où il relaie ses performances avec son club, et des photos avec de grandes stars comme Ronaldo ou Vinicius Junior. Autant dire qu'il ressemble à une vraie star en devenir.

🚨🎖| Le Real Madrid est intéressé par un éventuel TRANSFERT du crack Gui Ruck 🇧🇷 (14 ans). ✅ ✅ Le Real Madrid en est BIEN informé. 🎯 ✅ Le PSG et City Group le suivent aussi. ⚔️ @FabrizioRomano #RealMadrid pic.twitter.com/RaO2xPQFzU

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

A à peine 14 ans, Rui Ruck attirent les plus grands. Le Paris Saint-Germain, le City Football Group et le Real Madrid se sont déjà penché sur son profil. Le Brésilien est déjà une vedette, notamment avec son compte Instagram à plus de 38 000 abonnés