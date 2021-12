PSG - Real Madrid : Messi & Co déjà chauffés à blanc par les Merengue ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le monde du football a déjà hâte d’être en 8es de finale de la Ligue des Champions, notamment pour assister au choc entre le PSG et le Real Madrid. Toni Kroos, qui a déjà éliminé le club de la capitale dans le passé, salive déjà d’avance et se montre confiant pour cette double confrontation très attendue.

« Je crois que c’est l’adversaire le plus dur que nous pouvions affronter parmi les cinq potentiels. C’est le genre de matchs pour lesquels on joue au football. On est impatient de jouer ces matchs et il y aura beaucoup de qualité sur le terrain, a affirmé le milieu allemand de 31 ans. Mais à la fin on est le Real Madrid et on attend ces matchs avec impatience. Nous avons beaucoup de confiance à l’idée de rejoindre les quarts de finale. Je crois que maintenant il faut oublier le tirage car nous faisons du bon travail en ce moment en Liga et il nous reste beaucoup de matchs avant la Ligue des champions. »

Pour aller dans le sens de la confiance de Kroos, le Real Madrid n’a pas hésité à chauffer à blanc le PSG en diffusant sur Twitter tous les buts inscrits par Marcelo, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Casemiro et Nacho lors de leurs derniers affrontements en C1. Parmi ces cinq buteurs, le plus prestigieux a déjà quitté le Real Madrid : CR7.