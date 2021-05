PSG, Real Madrid : Mishel Gerzig, le mannequin qui a fait fondre Courtois... Et Neymar

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Mannequin et influenceuse en Israël (près de 100 000 suiveurs sur Instagram), la belle Mishel Gerzig rend fou le monde du football. Il y a quelques jours, la presse espagnole commençait même à spéculer sur une hypothétique relation entre la belle Mishel et le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois.

Outre le fait que le gardien belge suive à la trace les faits et gestes de la sublime Israélienne sur Instagram, la (longue) visite de Mishel Gerzig à Madrid a interpellé. Tout comme les quelques clichés qu'elle a posé, dans sa story, en train de déjeuner dans les hôtels de luxe de la Capitale en compagnie de l'ancien portier de l'Atletico et de Chelsea et de quelques amis.

Mais Thibaut Courtois n'est pas la seule star du football à avoir flashé sur Mishel Gerzig puisque Neymar Jr est également abonné au profil de l'influenceuse et « like » chacune de ses photos.

Et voici Mishel Gerzig :