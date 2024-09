PSG, Real Madrid : Riolo dénonce le "mépris de classe" de Mbappé

La conférence de presse de rentrée de Kylian Mbappé hier avant France-Italie a été marqué, notamment, par une réponse du capitaine des Bleus sur les critiques à l'encontre du jeu soporifique de l’équipe de France lors du dernier Euro. "Je viens, je joue, j’essaie de faire de mon mieux, d’aider l’équipe. Ce que pensent les gens est le cadet de mes soucis", avait glissé Mbappé. Des propos qui n’ont pas plu à Daniel Riolo, qui a sèchement dénoncé l'attitude de la star sur RMC.

"C’est un comportement de petites racailles à 100%"

"Tu es clairement face à quelqu’un qui a une attitude déplorable, a commenté le consultant. Soit il ment, soit il est bête. Il ne peut pas dire qu’il se moque de ce que pensent les gens puisque c’est un joueur qui bénéficie des services des agences de communication les plus pointues de Paris. Si tu as des gens qui gèrent tout autour de ta vie, ça veut dire que tu fais attention à ton image et à ce que tu donnes. Tu ne peux pas dire que 'l’opinion des gens est le cadet de tes soucis’ ou alors ça veut dire que tu n’as pas compris ce qui se passe autour de toi, ce que je ne crois pas. Ce n’est pas normal. C’est du mépris. Il y a même un mépris de classe, c’est un comportement de petites racailles à 100%".