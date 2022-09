PSG, Real Madrid : une ombre détestable de Neymar plane sur Vinicius 

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si Vinicius Jr (22 ans) a pris une nouvelle dimension depuis un an et demi et s'affiche désormais parmi les vraies grosses stars de l'effectif du Real Madrid, le Brésilien doit désormais faire face aux polémiques inhérentes à sa nouvelle exposition.

Par le passé, les tweets de Vini et ses célébrations en dansant la samba pouvaient encore paraître sympathiques, désormais celles-ci – plus nombreuses avec les statistiques qui gonflent (5 buts, 3 passes en 9 matchs cette saison) – cristallisent l'agacement des adversaires et des observateurs... Y compris du côté des plus fervents défenseurs du Real Madrid.

Même Pedrerol, pourtant pro Real, n'aime pas le Vinicius d'aujourd'hui

Dans l'émission El Chiringuito, Josep Pedrerol a encore critiqué l'attitude de Vinicius Jr après le derby de Madrid remporté 2-1 sur la pelouse de l'Atlético : « J'ai toujours défendu Vinicius mais je ne l'aime pas aujourd'hui. Il doit corriger ces choses ou il sera le deuxième Neymar », a-t-il expliqué.

Outre une attitude un peu chambreuse sur le pré, il est reproché à Vinicius d'être un peu trop présent sur les réseaux sociaux après les matchs. Pour se venger des supporters de l'Atlético qui l'avaient insulté, « Vini » a notamment retweeté certains messages se moquant des nombreuses défaites en finale des Colchoneros contre son Real Madrid ...