Real Madrid : agacé des rumeurs de son éviction, Zinédine Zidane dégoupille

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est un Zinédine Zidane très remonté qui s'est présenté en conférence de presse au Real Madrid ce vendredi à la veille du déplacement sur la pelouse de Huesca, lanterne rouge de Liga. En cause, la rumeur persistante de son éviction en cas de nouveau faux pas. Un bruit de couloir qui a eu don de l'agacer.

Une colère froide face aux rumeurs de son éviction

« J'ai l'impression que je suis le seul à penser que je suis chaque jour dehors mais bon... Si je vous pose la question, est-ce que ça vous ferait plaisir d'entendre qu'à chaque fois vous êtes dehors quand vous faites un mauvais match ? Ben non, je ne suis pas content. Je suis remonté, exactement, remonté, pas content car je pense ne pas mériter ce traitement de faveur », a-t-il lâché avant de poursuivre sur le même ton.

« J'ai envie qu'on me laisse ma chance, au moins cette année, de travailler, de me battre, de continuer avec mon équipe, avec tous les joueurs qui ont gagné la Liga l'année dernière. Ce respect, simplement, de dire : « On va les laisser travailler ». Et après, en fin d'année, si par exemple ils n'y arrivent pas, bah oui, il faudra changer. Exactement. Mais je suis le premier à le dire, et je l'ai toujours dit. J'ai toujours assumé mes responsabilités et je vais toujours les assumer. Aujourd'hui, je suis un peu remonté, mais heureusement... Je suis resté deux semaines enfermé, comme un lion en cage, donc voilà... J'ai envie de ressortir, j'ai envie de m'affirmer, de montrer qu'on va se battre jusqu'à la fin ».