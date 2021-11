Real Madrid : Alaba voit resurgir un dossier salé, Ancelotti peut s'inquiéter

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Depuis qu'il s'est engagé avec le Real Madrid, cet été, David Alaba ne déçoit pas. Le défenseur central autrichien (29 ans) réalise des débuts solides, qui laissent à penser qu'il sera le leader de l'arrière-garde merengue pour les années à venir. Mais Carlo Ancelotti a intérêt à faire très attention avec sa recrue. Car le média allemand Bild vient de ressortir une histoire qui montre qu'il n'est pas le dernier pour aller faire la fête ni pour dézinguer l'autorité de ses entraîneurs…

L'histoire s'est passée à l'été 2018. Le Bayern Munich est en tournée à Miami. Les joueurs demandent à Niko Kovac, qui vient d'arriver, l'autorisation de sortir pour une nuit de détente. L'actuel entraîneur de Monaco refuse. James Rodriguez créé un groupe WhatsApp dans lequel figure David Alaba (mais aussi Rafinha et Ribéry) pour organiser des soirées festives dans le dos de leur coach. Bild assure que certains sont rentrés après 6h et qu'il n'y a pas eu qu'une seule sortie. Le fameux groupe WhatsApp ne s'est pas contenté d'organiser des soirées, il a également sabordé l'autorité de Kovac, viré un an plus tard. Pas encore totalement à son aise dans un pays étranger, Alaba ne devrait pas se risquer à ce genre de dérive cette saison. Mais à l'avenir…

