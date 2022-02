Real Madrid - Alavés : Ancelotti a récupéré deux problèmes majeurs au Bernabeu

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid s’est remis la tête à l’endroit. Hier, au Bernabeu, les hommes de Carlo Ancelotti se sont aisément imposés face à Alavés (3-0) et ont en partie effacé la défaite contre le PSG mardi en 8es de finale aller de la Ligue des champions (0-1).

Si le coach du Real Madrid s’est satisfait des trois buts enfin inscrits par son équipe (elle restait sur une seule réalisation lors de ses quatre derniers matches), l’intéressé n’a pas pu occulter deux problèmes majeurs qui se sont produits hier soir : les sifflets des socios et l’entame de match léthargique de ses troupes.

« On souffre beaucoup dans nos entames de match, c’est un problème qu’il va falloir vite régler, a-t-il pesté en conférence de presse. Nous étions pourtant concernés en première période mais on manquait de qualité. Les sifflets ? Le public de Bernabeu a évalué notre prestation, mais il faut qu’il sache que nous non plus n’étions pas satisfaits de notre prestation à la mi-temps. Je crois simplement que les supporters expriment leur mécontentement pour voir leur équipe gagner. »