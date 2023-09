Real Madrid : alerte rouge pour Ancelotti !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Avant de débuter la Ligue des Champions face à l’Union Berlin mercredi prochain, le Real Madrid affronte la Real Sociedad en Liga. Le premier match d’une longue série de chocs pour les Merengue, l’inquiétude règnerait dans la Casa Blanca pour une raison bien précise. En effet Carlo Ancelotti dispose que 15 joueurs de champ en parfaite condition pour sept matchs en trois semaines…

Une équipe décimée

Le Real Madrid va disputer sept matches en 21 jours dont cinq en Liga (Real, Atlético, Las Palmas, Girona et Osasuna) et deux en Ligue des champions (Unión Berlin et Naples). « Mendy et Ceballos pourraient être ajoutés, mais tous deux sortent de blessures de longue durée », précise Marca. Ancelotti aurait annoncé qu'il était temps d'activer le "plan B" en raison des multiples blessures, le technicien italien va faire tourner un maximum son effectif…

