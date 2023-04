Real Madrid - Almeria : le Real renoue avec la victoire, les Tops et les Flops merengue

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Les Tops

Karim Benzema : Absent lors du revers face à Gérone (4-2) en raison d’un coup reçu, le Français faisait son retour comme titulaire. Et quel retour ! L’ancien Lyonnais a claqué un triplé (5e, 17e, 42 s.p.), son troisième lors des huit derniers matchs toutes compétitions confondues, soit autant que lors de ses 120 précédents.

Rodrigo : Auteur d’un but exceptionnel (47e) et passeur décisif sur le deuxième but de Karim Benzema (17e), le Brésilien a livré une belle prestation jusqu’à sa sortie à la 72e minute.

Les Flops

Thibaut Courtois : Le gardien belge, qui aurait pu mieux faire sur le deuxième but d’Almeria où il n’a pas la main assez ferme pour repousser la tête de Lucas Robertone (61e), n’a pas été très inspiré.

Eduardo Camavinga : De nouveau titulaire au poste de latéral gauche, l’ancien Rennais a été le joueur de champ du Real Madrid le plus mauvais du match, se laissant notamment trop facilement effacer par son vis-à-vis sur le deuxième but des Rojiblancos (61e). En plus de cela, il été averti à un quart d’heure du terme et sera suspendu pour le prochain match face à la Real Sociedad.