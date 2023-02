Real Madrid : Ancelotti prêt à bouger Vinicius !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Samedi dernier, le Real Madrid a remporté le Mondial des Club en s’imposant au Maroc contre le club saoudien d’Al-Hilal (5-3). Les Merengues ont succédé à Chelsea, c’est leur 100e titre de leur histoire. Dans ce match, Vinicius Jr, auteur d'un doublé et passeur pour le but de Karim Benzema, a fait très mal. Véritable poison, l’international brésilien a rendu fou les défenseurs du club d’Arabie saoudite.

Dans l’émission, El Chiringuito de Jugones, Edu Aguirre, a révélé une consigne particulière du coach des Merengues à la pépite brésilienne. « Carlo Ancelotti a demandé à Vinicius de ne plus coller la ligne et jouer plus dans l’axe. », a expliqué le journaliste espagnol.