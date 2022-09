Real Madrid : Ancelotti a inscrit deux pépites pour la Ligue des Champions

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Comme tous les clubs concernés par les Coupes européennes, le Real Madrid a dévoilé sa liste de 25 joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions. Deux recrues validées en catimini pour renforcer la Castilla y figure.

En effet, l'UEFA a rendu public les groupes et on se rend compte que le brésilien Vinicius Tobias (latéral droit arrivé du Shakhtar Donetsk) et Iker Bravo (attaquant espagnol de 17 ans prêté avec option par le Bayer Leverkusen) figurent bien dans la liste A.

N'étant pas dans les effectifs merengue l'an dernier, les deux jeunes ne pouvaient figurer dans la liste B incluant les joueurs de Youth League. Ils porteront respectivement les numéros 37 et 36.