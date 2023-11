Real Madrid : Ancelotti a obtenu un réel sacrifice de l'un de ses cadres

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Ce n'est plus un scoop : Karim Benzema, depuis qu'il a effectué le choix de rejoindre l'Arabie saoudite, manque au Real Madrid. Une efficacité disparue qui n'empêche pas, certes, le club madrilène de figurer dans les hauteurs de la Liga (2e) et d'enchaîner les succès en Ligue des Champions. C'est désormais le Brésilien Rodrygo qui se plie au poste de numéro 9.

Pour Ancelotti

Une adaptation rapide sur laquelle le joueur est revenu au travers d'un entretien accordé à la Cope. Et de toute évidence, le poids de l'entraîneur Carlo Ancelotti n'est pas étranger à cette nouvelle façon de jouer.

"Je pense que c'était un peu difficile pour moi de jouer à ce nouveau poste. Je me suis adapté et maintenant l'entraîneur me donne plus de liberté pour aller sur les ailes et ces matchs se sont un peu mieux déroulés en jouant avec plus de liberté. C'est un peu difficile pour moi de jouer en 9, mais si le coach croit que je peux faire ce travail, je lui fais confiance et je continuerai à le faire. L'entraîneur sait que je n'aime pas jouer en 9, mais je le fais pour l'équipe et pour lui aussi, parce que je crois en lui. Il le savait déjà et nous n’avons eu aucun problème."

