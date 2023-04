Real Madrid : Ancelotti a un très gros problème avant Manchester City

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid a mis la pression sur le FC Barcelone. Hier, les Merengue se sont imposés au Bernabeu contre Cadix et reviennent à huit longueurs du Barça, qui reçoit l’Atlético Madrid au Camp Nou dans le choc de cette 30e journée de Liga (16h15). Si les buts de Marco Asensio et d’Eder Militao ont satisfait Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid a une nouvelle fois pesté contre le piteux état de la pelouse.

« Cela affecte la manière de jouer, on souffre »

« La pelouse a un problème, a-t-il fustigé en conférence de presse. Je sais que le club travaille dessus et j’espère vraiment qu’ils vont trouver une solution. C’est évident que cela affecte la manière de jouer, ce n’est pas surprenant. On souffre et j’espère qu’on va changer cela devant Manchester City. »

Pour résumer Carlo Ancelotti a fustigé la pelouse du stade Bernabeu, indigne d’un club comme le Real Madrid suite à la victoire des Merengue contre Cadiz, samedi lors de la 30e journée de Liga (2-0). Un changement est attendu prochainement.

Bastien Aubert

Rédacteur