Real Madrid : Ancelotti annonce deux retours majeurs et pique Gérone

Une petite pique à Gérone

"Ce sera un match exigeant. Cette équipe joue très bien. Nous avons beaucoup de respect pour elle. L'espoir de Gérone est une bonne chose. Ils peuvent remporter le match et prendre les commandes de la Liga. Ils ont assez d'argent pour faire de la pub dans un coin de Madrid qui coûte cher (sourire)... L'absence de Michel ? Je crois que le football appartient aux joueurs... et que la présence d'un entraîneur donne de la confiance aux joueurs. Mais ce n'est pas déterminant. Ici, j'ai manqué deux matches. Le premier, on l'a gagné en marquant huit buts ; le second, on a gagné la Liga."

Le vainqueur du choc prendra un avantage

"Celui qui gagne demain prendra un avantage. Mais il restera encore beaucoup de journées. Le match de demain ne décidera rien. La Liga se jouera plus tard, quoi qu'il se passe demain. Quand on atteindra les 80 points, on commencera à parler du titre.

"On arrive en bonne forme"

Rüdiger et Vinicius devraient en être

"Rüdiger s'est entraîné aujourd'hui et a de bonnes sensations. S'il se sent bien, au top, il jouera demain. Sinon, nous ne prendrons pas de risque, même si c'est une partie du corps qui ne risque pas grand-chose. Vinicius, lui, va bien."

Le mutisme de Rodrygo devant le but

"On m'a appris que si on dit à quelqu'un : "Pense à n'importe quel animal sauf un chat", il pense à un chat. Rodrygo joue et nous apporte beaucoup. Je ne parlerai jamais avec lui des buts qu'il ne marque pas, jamais. Ce qui compte, c'est ce qu'il apporte, ce qu'il fait."

Un Real en forme pour la reprise de la C1

"Janvier est toujours un mois très compliqué. Et maintenant, la Champions League revient. On arrive en bonne forme, même s'il y a cette urgence au poste de défenseur central. Mais cette urgence s'arrêtera avec la rentrée de Rüdiger."

Pas fan du carton bleu

"Mon idée générale concernant les règles du jeu, c'est de les simplifier le plus possible. Simplifier un règlement qui est chaque année plus compliqué. Je ne sais pas si cette idée compliquerait la tâche des arbitres."

