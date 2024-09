Real Madrid : Ancelotti annonce un retour et veut un trophée pour Vinicius Jr

Le groupe et l'absence de Mbappé

"Camavinga est en forme et peut jouer demain. Il pourrait jouer 90 minutes, il pourrait jouer 0 minute. On verra. Nous allons attendre de voir comment Bellingham jouera. Son poste sera différent car Mbappé ne jouera pas. Nous sommes habitués à jouer sans Mbappé, il n'était pas là la saison dernière. Nous allons bien nous en sortir. Nous pouvons jouer en 4-3-3 ou en 4-4-2, peu importe. Nous voulons simplement voir une équipe engagée et unie."

Sur la bonne voie

"Nous avons progressé. On a pu le constater lors du dernier match, à l’exception des 10 dernières minutes. Nous avons été compacts et avons marqué beaucoup de buts. Nous avons contrôlé le match. Nous sommes sur la bonne voie."

Le derby

"Nous savons que c'est un match difficile. Nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera demain. Nous avons notre plan, voyons s'il se passe bien. Mon derby préféré ? Chaque derby est différent et spécial. Le derby milanais est un peu moins tendu, peut-être parce que les joueurs du nord de l'Italie ne sont pas aussi passionnés."

Vinicius Jr

"Vinicius mérite de gagner le Ballon d'Or. Il nous a aidé à gagner la Ligue des Champions en marquant des buts en demi-finale et en finale."

