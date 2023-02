Real Madrid : Ancelotti lance le derby contre l'Atlético

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Une équipe qui a élevé son niveau

"Mon équipe va bien. Nous sommes ressortis du match de Champions League avec de bonnes sensations. Ce match contre l'Atlético est spécial, avec une équipe qui traverse un bon moment, comme nous. Ce sera un bon duel, comme en Coupe. Nous sommes à un très bon niveau. L'équipe s'est améliorée ces derniers temps. Kroos, Ceballos, Modric... En général, l'équipe est meilleure à cette période de l'année. Il y a plus d'intensité dans notre jeu. Nous avons fait un très bon match à Liverpool. Tout le monde sait ce que représente cette compétition pour le club. Mais ça ne signifie pas que nous n'allons pas lutter pour d'autres trophées. Je ne sais pas pourquoi le Real gagne aussi souvent en Champions League mais nous allons lutter pour tout."

Gil Manzano à l'arbitrage du derby

"C'est un derby et nous jouons tous énormément. Affronter l'Atlético est toujours spécial à cause de la grande rivalité. L'arbitre est de niveau international et je crois qu'il fera bien grâce à son expérience. Gil Manzano est l'un des plus cotés d'Europe."

Vinicius Jr qui n'est jamais blessé

"C'est vrai que c'est rare. Il a une génétique spectaculaire et, en plus, est il est très professionnel. Je sais qu'il fait très attention à son corps."