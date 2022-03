Real Madrid : le match, Mbappé, Kroos... Ancelotti avait des choses à dire avant le choc

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le plan contre Paris

« Nous avons un plan pas seulement pour Mbappé mais aussi pour Neymar, Messi et tous les joueurs du PSG. Le plan est de jouer en bloc avec et sans ballon, de mettre de l'intensité pendant 90 minutes et de faire un match complet. Un match qui doit être intelligent. nous ne devons pas faire des choses folles, il faut juste gagner »

L’enjeu du match

« Quand on perd, on perd tout. On a l'ambition de poursuivre dans la compétition. Après, la saison va continuer. On espère poursuivre avec la Ligue des champions mais Paris veut la même chose. »

Sur Mbappé

« Je ne sais pas s'il pourra jouer ou pas. Nous espérons toujours que les joueurs ne se blessent pas. Nous avons préparé le match comme si Mbappé allait jouer. Bernabeu aime les grands joueurs mais aussi de voir le Real bien jouer et gagner. »

Le match aller

« Nous n'avons pas été capables de poser notre jeu. Nous avons beaucoup souffert de la pression haute du PSG. Nous n'avons pas été capables de bien sortir le ballon pour attaquer. Défensivement, le bloc bas s'est bien comporté en ne concédant un but qu'à la fin. Mais nous devons mieux faire. Bien sûr que ça nous a touché parce que nous sommes une équipe qui a beaucoup d'orgueil. Nous sommes tous convaincus peut lutter contre le meilleur PSG. Nous avons vu le meilleur PSG à l'aller et nous verrons le meilleur Real demain. »

Les critiques

« Tout le monde a son opinion sur la saison que nous faisons avec des mais... La saison est bonne et on espère qu'elle le restera pour les deux derniers mois.

Karim Benzema

« Benzema va bien. Il est redevenu le Karim qu'il était »

Kroos titulaire ?

« Le joueur qui n'est pas à 100% ne peut pas jouer ce match ? Kroos sera à 100%. S'il est à 95%, il ne jouera pas. »