Real Madrid : Ancelotti donne des nouvelles de Camavinga et avoue une boulette avant Manchester City

Son plan de jeu

"Simple : essayer de faire mieux qu'au match aller, car nous pouvons faire encore mieux. À la fois individuellement et en tant qu’équipe."

Son système de jeu

"L’an dernier, l’idée de mettre Valverde au poste d’ailier nous a permis de remporter le championnat et la Ligue des champions. Et le trident en attaque (Rodrygo - Benzema - Vinicius) nous a permis d'atteindre cette demi-finale. Ce n'est pas une décision facile, mais elle a été prise."

Ont-ils travailler les pénaltys ?

"Nous n'y pensons pas. Ce serait une erreur. Il est toujours difficile de travailler les pénaltys, parce que dans une demi-finale... Il y a beaucoup d’émotion et répéter ce sentiment, c'est presque impossible. Nous ne pensons pas à cela, nous pensons à gagner le match."

"J’ai dit que Rüdiger serait titulaire demain, mais c’était un malentendu !"

Rüdiger

"J’ai dit que Rüdiger serait titulaire demain (mercredi), mais c’était un malentendu ! Je pensais qu'il parlait de Rodrygo, qui n’était pas sur le banc. Rüdiger peut jouer, bien sûr, comme Militao ou Camavinga... c'est une décision que je dois prendre. Mais c'était un malentendu et je m'en excuse. Je pensais que vous parliez de Rodrygo."

Son discours à ses joueurs avant le match

"Je ne sais pas, je n'y pense pas, c'est quelque chose qui sort tout seul. Le courage et la personnalité seront très importants, car la pression sera très forte et vous n'avez pas toujours la personnalité nécessaire pour montrer vos qualités. Cet aspect, si vous ne le contrôlez pas, diminue votre qualité. Je veux une équipe qui lise bien le jeu, qui sache qu'il y aura des périodes de souffrance, ce qui est normal dans un match comme ça. Et qui sait mordre quand l'adversaire est en difficulté."

"City a la meilleure équipe d'Europe en ce moment"

Quel est le poids de l'expérience dans une soirée comme celle-ci ?

"Demain (mercredi) ne sera pas si différent du match aller. Comme je l'ai dit au début, nous voulons améliorer certaines choses par rapport à la semaine dernière. City a la meilleure équipe d'Europe en ce moment et ce sera passionnant."

Propos retranscrits par Real France.