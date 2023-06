Real Madrid : Ancelotti bientôt sanctionné à cause de Vinicius ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le 21 mai dernier, des insultes racistes visant Vinicius Jr avaient poussé Carlo Ancelotti à s’indigner du public de Mestallia. Il avait défendu son attaquant brésilien en conférence de presse juste après le match perdu 0-1 sur la pelouse de Valence.

Les actionnaires de Valence porte plainte contre Ancelotti

Le Mundo Deportivo rapporte aujourd’hui que « L’Association des Petits Actionnaires de Valence (APAVCF) a porté plainte auprès du Parquet pour un possible délit d'injure et d'injure à l'encontre de l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti pour avoir déclaré lors de la conférence de presse après la rencontre de son équipe à Mestalla que l'ensemble du stade avait s'est comporté de manière raciste après que Vinicius eut reçu des insultes de ce type de la part de certains fans. ». Dans sa plainte, l’association accuse l’italien d’avoir traité le stade entier de raciste et d’avoir transmis de fausses informations. Les propos nuisant à l'image de la communauté valencienne pour eux.

Certaines expressions utilisées par l’entraineur du Real Madrid en salle de presse sont reprises à la lettre, comme "l'environnement est raciste" ; "tout le stade lui a crié singe, singe, singe" ; "Ce n'est pas une personne qui est devenue folle, ici un stade est devenu fou" ; ou "je n'ai jamais vu un stade entier faire des insultes racistes".