Real Madrid : Ancelotti découpe le nouvel allié d'al-Khelaïfi

Du temps où il était l'un des meilleurs milieux italiens de sa génération, à la Roma ou au Milan, il ne fallait pas trop chatouiller Carlo Ancelotti, au risque de se prendre un tacle bien senti. Devenu entraîneur, Don Carlo n'a pas changé. Il n'a pas apprécié les dernières déclarations du président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, qui a non seulement traité Florentino Pérez d'incompétent mais aussi de menteur puisqu'il lui reproche d'avoir fait croire que son club n'avait plus d'argent avant de proposer 180 M€ pour recruter Kylian Mbappé.

Interrogé sur ces propos hier en conférence de presse, Ancelotti a dégainé les 21 millimètres, comme à la belle époque : « Cela m'a semblé un peu étrange, qu'un organisme aussi important que l'UEFA parle comme ça du président d'un club qui a remporté 13 Champions League. Si un président donc le club a remporté 13 C1 est incompétent, comment sont les autres ? ». Ne vous y trompez pas, dans le viseur d'Ancelotti figurent non seulement Ceferin mais également Nasser al-Khelaïfi qui, en plus de s'être opposé à l'arrivée de Mbappé au Real, est également président de l'association des clubs européens, très critique à l'encontre des Merengue mais aussi du Barça et de la Juventus…

"It seems a bit weird to me that an organization as important as UEFA talks about a president of a club who has won 13 Champions Leagues. If a president who has won 13 Champions is incompetent... What are the others?" #RMFC



