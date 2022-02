Real Madrid : Ancelotti donne des nouvelles de Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Présent ce mercredi en conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a été interrogé sur Karim Benzema, qui est sorti sur blessure lors du match nul concédé face à Elche (2-2), le 23 janvier dernier. Touché à une cuisse, le meilleur buteur merengue faisait craindre une absence pour le huitième de finale de la Ligue des Champions face au PSG dans treize jours.

Mais, bonne nouvelle, l'attaquant français se sent beaucoup mieux et il aurait même pu faire son retour pour affronter l'Athletic Bilbao demain en quart de finale de la Coupe du Roi.

"La décision est simple : s’il se sent bien, il jouera. Sinon, il restera à la maison. On ne va prendre aucun risque, ce n’est pas une finale de Ligue des champions", a confié l'entraîneur madrilène.

Finalement pas présent dans le groupe

Quelques minutes plus tard, le groupe pour le déplacement à San Mames est tombé et Karim Benzema n'en fait pas partie. Néanmoins, on a compris à travers les propos de son coach qu'il allait mieux et qu'il serait certainement apte pour affronter le PSG dans deux mardis.

Carlo Ancelotti a également laissé entendre que Gareth Bale et Eden Hazard pourraient tous les deux débuter ce classique des joutes ibériques. "C’est possible, les deux sont bien et ils sont prêts pour jouer."

🔴🎙️ EN DIRECT: Conférence de presse de @MrAncelotti avant notre match des quarts de finale de la Coupe du Roi 🆚 @Athletic_en! https://t.co/jXMBFYbn5F — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) February 2, 2022