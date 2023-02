Real Madrid : Ancelotti en dit plus sur la blessure et l'avenir de Benzema !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La forme de l’équipe avant de jouer Majorque

« Majorque est une équipe qui aime les contre-attaques, elle défend très bien. Ils sont solides. La bonne gestion du ballon sera la clé. (…) Nous avons bien travaillé lors des derniers matchs, nous avons juste manqué de battre la Real Sociedad. Mais nous retrouvons nos bonnes sensations et vous pouvez voir que l'équipe est meilleure. Les blessures nous ont frappés et c'est imprévisible, mais l'équipe est meilleure. »

Des nouvelles des blessés dont KB9

« Alaba s'est entraîné et peut jouer sans problème. Militao et Karim... ils sont testés en ce moment et cela n'a pas l'air grave. Ils ne joueront pas demain, mais ils se rendront à la Coupe du monde des clubs. »

L’accumulation des matchs

« Nous travaillons davantage sur la récupération que sur la forme physique. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de temps pour la préparation. Nous nous concentrons sur l'évaluation de la fatigue et c'est pourquoi le travail des physios est plus important que celui de l'entraîneur en ce moment. Et si vous êtes catholique, la prière est très utile. »

Sur la prolongation de Benzema

« Mon idée est que les légendes du Real Madrid prennent leur retraite au Real Madrid. Et Benzema en est une. »