Real Madrid : Ancelotti prend un risque avec Benzema et laisse le Barça dans la panade

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

En préambule de sa conférence de presse, Carlo Ancelotti a été clair au sujet du scandale arbitral qui éclabousse à l’heure actuelle le FC Barcelone. « Je n’ai strictement rien à dire sur ce sujet », a balayé l’entraîneur du Real Madrid d’un revers de main.

Interrogé ensuite sur son infirmerie à la veille du périlleux déplacement à Pampelune (21h), le coach du Real Madrid s’est montré plus loquace en évoquant notamment la gestion particulière de Karim Benzema, qui a ressenti une gêne hier à l'entraînement et sera donc ménagé demain.

« Benzema et Kroos seront absents pour le match de demain, a-t-il précisé. Que Benzema ne soit pas là ne signifie pas forcément qu’il est blessé. Si le match contre Liverpool était demain, il ne serait pas là non plus. De par son âge, nous préférons le laisser au repos pour qu’il soit en forme le reste de la saison. En revanche, Modric sera titulaire contre Osasuna. »