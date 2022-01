Real Madrid : Ancelotti donne raison à Ceballos après leur brouille

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Lors de la victoire ce mercredi du Real Madrid face à Alcoyano (3-1) en 16e de finale de la Coupe du Roi, Dani Ceballos a eu un geste d'humeur envers Carlo Ancelotti avant son entrée en jeu à la 86e minute.

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception de Valence, pour le compte de la 20e journée de Liga, l'entraîneur merengue est revenu sur cette brouille, donnant raison au milieu de terrain espagnol.

"C’est ce qui arrive avec un joueur qui veut jouer et qui veut revenir. Je voulais lui donner des minutes, mais comme je lui ai expliqué, ce n'était pas le match le plus approprié pour lui, après une blessure et dans un match où il aurait pu avoir des problèmes. Malgré cela, il était motivé, j'ai attendu un peu à cinq minutes de la fin, il s'est mis en colère et je lui ai dit qu'il avait sûrement raison de l'être. Si j’étais dans sa tête, je trouverais que j'ai attendu trop longtemps pour le faire entrer. Il s'est un peu énervé, mais tout va bien, il sait que j'ai une grande confiance en lui."