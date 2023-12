Real Madrid : Ancelotti enregistre le retour d'un cadre avant le Betis

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La prochaine journée de la Liga pourrait constituer un premier tournant dans la course au titre. En effet, pendant que le FC Barcelone et Gérone s'affronteront à Montjuic, le Real Madrid vivra un déplacement toujours compliqué sur la pelouse du Betis Séville. Ce sera malheur au perdant pendant cette 16e journée ! Bonne nouvelle pour les Merengue et Carlo Ancelotti, Luka Modric devrait être opérationnel pour le choc à Villamarin.

Modric sera opérationnel pour le choc face au Betis

Marca révèle en effet que le Croate a participé normalement à l'entraînement du jour. Il avait manqué le match contre Grenade (2-0) le week-end passé en raison d'un problème à la cuisse gauche. Le voilà remis et en pleine possession de ses moyens. Ancelotti a été heureux de l'apprendre, lui qui voit les blessures décimer son effectif depuis deux mois...

🔄 Modric vuelve a entrenarse con el grupo https://t.co/DkTuyV6c1C @ricardofp18 — MARCA (@marca) December 6, 2023

