Real Madrid : Ancelotti et Kroos pourraient entrer dans l'histoire mercredi prochain

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a déclaré qu'il ambitionnait de remporter les six compétitions dans lesquelles le Real Madrid sera aligné cette saison. La moisson commence mercredi prochain avec la Supercoupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort. Dans le stade olympique d'Helsinki, deux Merengue auront l'occasion de devenir les recordmen de l'épreuve, Ancelotti en personne et Toni Kroos.

Pour l'entraîneur italien, ce serait le quatrième trophée, lui qui l'a remporté avec l'AC Milan (2003 et 2007) puis avec le Real Madrid (2014). Pour l'heure, il est à égalité avec Pep Guardiola (2009 et 2011 avec Barcelone, 2013 avec le Bayern). Quant au milieu de terrain allemand, il s'est imposé quatre fois en Supercoupe avec le Real (2014, 2016, 2017 et 2018), comme ses coéquipiers Casemiro, Modric, Benzema, Lucas et Carvajal. Mais lui a aussi soulevé le trophée en 2013 avec le Bayern Munich, la saison avant de filer à Madrid.