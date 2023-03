Real Madrid : Ancelotti et Vinicius s'emportent après un nouveau carton infligé au Brésilien

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Ce samedi, lors du match contre l'Espanyol Barcelone (3-1), Vinicius Jr a été averti dès la 32e minute pour avoir retenu un adversaire qui partait en contre-attaque. C'est déjà son huitième avertissement de la saison en championnat, ce qui en fait le troisième joueur ayant le plus souvent vu jaune en Liga. Un total assez hallucinant qui pose question, ce que n'ont pas manqué de faire Carlo Ancelotti de même que l'ailier à la fin de la partie.

"Ce n'est pas possible que celui qui subi le plus de faute soit celui qui est le plus averti", a écrit Vinicius Jr sur les réseaux sociaux après la partie. Son entraîneur a dit exactement la même chose : "Je ne comprends les cartons jaunes qui lui sont infligés. Parfois, il proteste mais son attitude a été exemplaire. Il a marqué un but fantastique". La polémique Vinicius n'est pas près de retombée si les arbitres commencent également à prendre position contre le Brésilien !