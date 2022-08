Real Madrid : Ancelotti évoque la saison à venir, le Ballon d'Or et fixe la date de sa retraite !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ses ambitions pour la saison

« Nous avons tous les espoirs du monde pour commencer cette saison et bien la démarrer. Chaque match sera très difficile, à partir de demain. Nous avons l'espoir de répéter le titre ».

Sur la difficulté d'une saison coupée par le Mondial

« Jusqu'à la Coupe du monde, nous n'aurons pas beaucoup de problèmes, les joueurs vont bien se préparer. La question est après. Comment vont-ils revenir au moment le plus important de la saison ? Il y a un effectif très fort, il faut que tout le monde soit motivé et il y a une Coupe du monde. Il faut un effectif long et en bon état. L'idée est de tourner plus que l'an dernier car j'ai un effectif plus complet ».

Sur Karim Benzema favori du Ballon d'Or

« Il le mériterait. Il a fait une saison extraordinaire ».

Sur la première de Vinicius dans la liste du Ballon d'Or

« Vinicius est très content et à l'avenir il se battra pour gagner des titres individuels ».

Sur l'absence de Toni Kroos de la liste du Ballon d'Or

« C'est étrange qu'il ne soit pas là, tout le monde mérite d'être ici car ils ont fait une saison fantastique ».

Sur la concurrence Casemiro – Tchouaméni

« Ils sont compatibles, ils ont des caractéristiques différentes. Ils peuvent jouer ensemble en couple de pivots ».

Sur les incertitudes autour de l'avenir d'Asensio et Ceballos

« Chacun peut avoir une opinion sur son avenir, mais ils travaillent, comme tout le monde ».

Sur sa retraite à venir

« Cette étape à Madrid fermera ma carrière. Après les Merengue, je me retirerais. Le Real, c'est le top du football. Il est logique de mettre le point final après cette expérience ».