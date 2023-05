Real Madrid : Ancelotti évoque sa possible dernière finale et entretient le mystère pour Modric

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Sur la finale de demain « Une finale est toujours excitante. C'est peut-être la dernière pour moi, c'est ce que je pense aujourd'hui. Nous devons en profiter et c'est ce que je demande aux joueurs, car ce sont des matches spéciaux ». Sur l'atmosphère dans le groupe « Demain, nous sortons sans penser à ce qui se passera après. Ils sont très motivés et se préparer pour ce type de match avec cette équipe est assez facile ».

« Mon avenir ? Je ne pense pas qu'il soit opportun d'en parler aujourd'hui »

Luka Modric de retour pour la finale ?

« C'est le doute que nous avons. Hier, il s'est très bien entraîné, sans problème, aujourd'hui il fera la même chose.... Cela dépendra de lui. Nous allons parler et voir comment il se sent et s'il est prêt à jouer. S'il ne se sent pas à l'aise, nous ne le ferons pas jouer. Mais s'il se sent à l'aise, il jouera ».

David Alaba opérationnel ?

« Cette semaine, il va bien. Sa blessure est guérie et il jouera demain ».

Sur son avenir

« Je joue pour une finale de Copa del Rey et une demi-finale de la Ligue des Champions, c'est tout ! Je ne joue pas ma vie. C'est une compétition importante. Ensuite, il y aura une demi-finale qui sera mieux préparée avec une Copa del Rey en poche... Mon avenir est très clair, mon contrat se termine en 2024, pas demain ».

Une finale décisive pour son cas personnel ?

« Je ne pense pas qu'il soit opportun d'en parler aujourd'hui. J'ai beaucoup d'affection pour Florentino et José Ángel et cela suffit. Je vais jouer une finale et une demi-finale. Nous avons un dernier effort à faire et j'espère que nous pourrons boucler la boucle en remportant le plus grand nombre de titres possible en deux ans ».

Une fête à Madrid en cas de victoire ?

« Quand on gagne, il faut fêter, même s'il y a un match le mardi. Il y a plusieurs façons de fêter cela. Nous aimerions fêter cela avec tous les supporters. Cela dit, j'espère que cela se passera comme à Naples : nous ferons la fête si nous gagnons ».

Pour résumer A la veille du match entre le Real Madrid et Osasuna, Carlo Ancelotti veut savourer cette finale qui est potentiellement la dernière de sa carrière de coach. L'Italien a évoqué la préparation de ce match, évacué les questions sur son avenir et annoncé au moins un retour.

