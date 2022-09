Real Madrid - Mercato : Benzema, Modric, Asensio... Ancelotti fait le point sur l’avenir

Interrogé sur le mercato assez calme du Real Madrid cet été, Carlo Ancelotti a fait savoir qu’il était clair dans l’esprit de ses dirigeants que leur recrutement ne serait pas étoffé après les arrivées d’Antonio Rüdiger et d’Aurélien Tchouaméni.

« Notre milieu de terrain est plein. Nous avons de l'expérience et de la qualité. Le problème est de savoir qui choisir, il est difficile de n'en choisir que trois », a-t-il expliqué en conférence de presse à la veille de recevoir le Betis (16h15). Sur son effectif en place, le coach du Real Madrid a ensuite livré une partie de leur présent et leur futur.

« Asensio ? Il est content de rester. Il aura ses minutes cette saison mais aussi tous les autres joueurs, a-t-il ajouté. Par exemple, Ceballos sait qu'il est important pour nous. Nous l'utiliserons, donc, il a décidé de rester. Nous l'aimons. Modric et Benzema ? Leur avenir est très clair. S'ils veulent rester, ils resteront ici jusqu'à la fin de leur carrière. Pareil pour Kroos et Nacho. C'est ce que veut le club. »

🎙| Ancelotti: “We have never considered signing anyone [after Tchouameni].”