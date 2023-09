Real Madrid : Ancelotti ironise pour Vinicius

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Cette semaine, à la surprise générale, la FIFA a dévoilé les noms des 12 joueurs nommés pour remporter le trophée The Best et Vinicius n’y figure pas. Auteur d’une grosse saison et décisif en Ligue des Champions avec les Merengue, l’absence du Brésilien interroge beaucoup en Espagne et les suiveurs du Real Madrid sont agacés…

La réaction d’Ancelotti

En conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a préféré ironiser quant à l’absence de sa star offensive. « Je l’ai vu l’autre jour et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a répondu qu'il n'était pas dans la liste finale. Il a passé trois ou quatre heures à pleurer dans le vestiaire (rires…) », s’est amusé l’entraîneur du Real Madrid.

