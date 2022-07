Real Madrid : Ancelotti va reposer Benzema et recadre Tchouaméni

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Trois jours après sa défaite dans le Clasico face au FC Barcelone (1-0), le Real Madrid a concédé cette nuit le match nul contre le Club America (2-2) pour son deuxième match de préparation.

"Il faut que Tchouaméni se positionne mieux"

Absent face au Barça, Karim Benzema a disputé la première période de cette rencontre, inscrivant le premier but de la Casa Blanca d'un tir enroulé du pied droit. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur merengue, Carlo Ancelotti, s'est exprimé sur l'attaquant français et se veut prudent. "Benzema est encore à un point physique correct, mais après le match contre la Juventus, nous allons réduire un peu sa charge de travail en pensant à la Super Coupe", a confié le technicien italien avant de recadrer quelque peu Aurélien Tchouameni sur son positionnement. "C'est un pivot différent de Casemiro, il a plus de chances d'atteindre le but. On a vu que contre Barcelone il avait plus de problèmes avec le ballon, il faut qu'il se positionne mieux."

Fabien Chorlet

Rédacteur