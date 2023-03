Real Madrid : Ancelotti offensif avant la semaine de tous les dangers

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Ne pas calculer face à Liverpool

"Le message est assez simple et clair : nous ne devons pas faire de calculs et jouer le match avec intensité avec l'objectif de gagner. Nous avons beaucoup discuté du match aller. Nous avons bien fait les choses au niveau offensif à Anfield mais demain, nous allons faire en sorte que le match soit moins ouvert. Nous voulons jouer notre meilleur football."

Son attitude toujours calme

"Le jour du match contre Chelsea, l'an passé, fut dur également. Mon attitude peut être celle de quelqu'un qui ne ressent pas la pression mais il y a des moments où je souffre beaucoup. Ça m'arrive à moi et je pense que c'est également le cas de tous les supporters en ce moment."

Sa relation avec Hazard

"Ce n'est pas glacial entre nous. Hazard a été très honnête parce que c'est vrai que je ne lui parle pas beaucoup mais ce n'est pas le plus important. Il me respecte autant que je le respecte et s'il ne joue pas, c'est qu'il y a beaucoup de compétences au Real Madrid, notamment Vinicius Jr."

Le rôle de Camavinga

Il est très important. Il fait les choses très bien. Il fait des erreurs mais il joue si bien qu'on finit par les oublier. Contre l'Espanyol, il en a commis une mais après, il a tellement bien joué qu'on ne s'en est plus rappelé. Aujourd'hui, il est indiscutable et il le sera également à l'avenir."

L'attitude de Vinicius Jr

"Je suis content de son attitude. Il doit se focaliser sur le terrain car c'est là qu'il aura le plus de succès."